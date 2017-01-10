Аллегри: Эвра взял время на размышление и решает, оставаться ли ему в «Ювентусе»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможном уходе своего подопечного Патриса Эвра. СМИ сообщали, что Эвра может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Валенсию».
«Эвра находится в том же положении, что и два дня назад. Мы не знаем, что произойдёт. Мы следим за ситуацией и поддерживаем Патриса. Он взял некоторое время на размышление, чтобы решить, оставаться в „Ювентусе“ или нет», — цитирует Аллегри Goal.
Контракт 35-летнего Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.