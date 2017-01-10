Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии

Бельгийский футболист Кевин Орис, который долгое время играет в Азии и сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Японии, выразил мнение относительно перехода полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором он будет получать около € 17 млн в год.
«Нужно понимать, что о бельгийских футболистах, уехавших играть так далеко, забывают. Боюсь, это относится и к Витселю. Россия – это не Китай. Ему будет тяжело сохранить свой уровень. Ему будет трудно и психологически, и в плане низкой конкуренции. Я думаю, он подписал смертный приговор своим шансам в сборной. Но если говорить только о деньгах, Китай — наилучший вариант», — цитирует Ориса Het Nieuwsblad.