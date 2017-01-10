Анчелотти: «Бавария» точно не продаст Бадштубера, но готова обсудить аренду

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слухи, согласно которым защитник Хольгер Бадштубер может покинуть клуб. Контракт Бадштубера с «Баварией» истекает летом 2017 года.
«Я сказал, что если он хочет уйти ради игровой практики, то мы готовы отдать его в аренду на шесть месяцев. Мы можем поговорить об этом с Хольгером. Но нет никаких шансов, что он будет продан. Мы хотим продлить контракт с Бадштубером. Если он хочет играть, то уйдёт в аренду», — цитирует Анчелотти Sky Sports.