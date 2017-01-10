Мухаммад, Кацаев и Антонов отправятся на сбор «Анжи» в Турции

На первый сбор «Анжи», который пройдёт с 11 по 25 января в Турции, отправятся полузащитник «Спартака-Нальчик» Шариф Мухаммад, хавбек «СКА-Хабаровск» Адлан Кацаев и украинский нападающий Алексей Антонов, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанскую «Габалу». Об этом сообщил заместитель генерального директора махачкалинцев Эльдар Исаев.
«На первый сбор вместе с «Анжи» отправятся Шариф Мухаммад и Адлан Кацаев. Что касается Алексея Антонова, то он присоединится к команде непосредственно в Турции. Тренерский штаб просмотрит этих футболистов и примет по ним решение», — сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.