Игроки «Мордовии» не вышли из отпуска из-за долгов по зарплате за 4 месяца

Игроки «Мордовии» до сих пор не вышли из отпуска. Футболисты саранской команды должны были приступить к работе сразу после новогодних праздников, однако начало межсезонной подготовки откладывается минимум до конца этой недели, информирует «Столица С».
Игроки не выйдут из отпуска, пока не получат задолженность по зарплате за четыре месяца, – с сентября по декабрь. По некоторым сведениям, часть долгов будут погашена в ближайшие дни. Как только пойдут финансовые поступления, футболисты начнут тренировки.
Главный тренер саранской команды Дмитрий Черышев, скорее всего, будет отправлен в отставку, утверждает источник. В весенней стадии чемпионата коллективом станет руководить местный специалист Марат Мустафин.