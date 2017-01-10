В Италии сообщили, что Луис Адриано вылетел в расположение «Спартака»

Нападающий «Милана» Луис Адриано сегодня вылетел в расположение «Спартака» для медицинского осмотра, утверждает La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что бразилец опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из салона самолёта, но позже удалил её. Судя по всему, Адриано пройдёт медосмотр в Москве завтра утром.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. В «Милан» Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.