Дрогба: я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в «Марсель»

38-летний нападающий Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, сообщил, что может вернуться в «Марсель». Ивуариец играл за «Марсель» с 2003 по 2004 год, после чего перешёл в «Челси».
«У меня есть вариант вернуться во Францию, но больше ничего не скажу об этом. Я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в «Марсель». Нужно только время, чтобы поговорить об этом.
Моё возвращение в «Марсель» — это вечный вопрос последних 12 лет. Я хочу вернуться туда в качестве игрока, но не могу заставить руководство клуба подписать меня», — сказал Дрогба в эфире Canal+.