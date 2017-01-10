FA: хотим понять, как будет работать формат чемпионата мира с 48 командами

Футбольная ассоциация Англии (FA) прокомментировала решение об увеличении числа команд на чемпионатах мира. 10 января ФИФА приняла решение расширить количество участников с 32 до 48.
«Мы будем работать с УЕФА, ФИФА и другими европейскими ассоциациями, чтобы понять, каким образом будет работать формат ЧМ с 48 командами. Приоритетом должно быть рассмотрение потенциального воздействия решения на болельщиков, игроков, команды и лиги, а также признание важности спортивной целостности и коммерческой жизнеспособности нового формата турнира», — говорится в заявлении.