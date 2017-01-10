УЕФА доволен, что новый формат чемпионата мира не увеличит нагрузку на игроков

УЕФА прокомментировал решение об увеличении числа команд на чемпионатах мира. 10 января ФИФА приняла решение расширить количество участников с 32 до 48. УЕФА выразил удовлетворение тем фактом, что расширение турнира не увеличит нагрузку на игроков.
«Мы присоединились к поддержке нового формата турнира. Мы рады, что новый формат не увеличит нагрузку на игроков. УЕФА гарантирует, что интересы клубов будут по-прежнему защищаться нашей организацией. УЕФА удовлетворен тем, что окончательное решение о распределении квот для каждой конфедерации на чемпионат мира 2026 года отложено на более поздний срок», — говорится в заявлении УЕФА.