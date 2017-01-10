Хаманн: возможно, Моуринью сказали, что в «МЮ» ему не всё сойдёт с рук

Бывший полузащитник «Баварии», «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн отметил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в последнее время стал вести себя иначе.
«Несколько недель назад „МЮ“ отставал от четвёртого места на 7-8 очков, в настоящее время отставание сократилось до трёх очков. „МЮ“ на расстоянии вытянутой руки от всех лидеров, кроме „Челси“. Сейчас „МЮ“ выглядит куда лучше.
Поведение Моуринью было немного неустойчивым в начале сезона, но он по какой-то причине сделал шаг назад. Возможно, в клубе поговорили с ним и сказали, что в „МЮ“ ему не сойдёт с рук то, что можно было делать в других клубах», — цитирует Хаманна Sky Sports.