Смоллинг: если «МЮ» продолжит в том же духе, может случиться всё что угодно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг отметил, что манкунианцы в последнее время сумели обрести стабильность.
«Думаю, что чем больше я играю, тем лучше. Я из тех футболистов, которые всегда предпочтут игру тренировке. Я пропустил довольно значительное время из-за травмы, но сейчас набрал форму, так что всё в порядке.
В последние недели мы обрели стабильность, именно этого команде и не хватало. Если „МЮ“ продолжит в том же духе, может случиться всё что угодно», — приводит слова Смоллинга Sky Sports.