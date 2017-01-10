Семак: РФПЛ слабеет, но нужно жить по средствам

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, возглавивший клуб в конце прошлого года, выразил мнение, что уровень РФПЛ падает.
«Чемпионат слабеет. В плане ярких индивидуальностей, на которых ходят смотреть болельщики. Но такова жизнь, такова экономическая ситуация. К сожалению, наши клубы не имеют возможности серьёзно зарабатывать. Нужно жить по средствам.
Значит ли это, что мы не сумели грамотно развить свою лигу, пока денег в футболе было много? Я бы так не сказал. Ведь появилось много академий. Просто теперь будут приезжать игроки не такие звёздные. Но заточенные на то, чтобы проявить себя и уехать на Запад. Разве это плохо?» — цитирует Семака «Спорт-экспресс».