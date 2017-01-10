Молло: в РФПЛ команды любят забивать, во Франции же почти все играют от защиты

Французский новичок «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о различиях между российской Премьер-Лигой и Лигой 1.
«В чём особенность РФПЛ? Это турнир, в котором имя победителя заранее не известно. В нём любят владеть мячом и забивать голы, не боятся играть. Считаю, футбол в этом турнире мне хорошо подходит. Во Франции стараются прежде всего не пропустить. Почти все команды действуют с акцентом на оборону. В этом отличие. Там в атаку играют три-четыре команды. Остальные на одно лицо», — сказал Молло в интервью «Спорт-экспрессу».