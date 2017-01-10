Юношеская сборная России минимально обыграла Латвию на мемориале Гранаткина

Сборная России U18 обыграла сверстников из Латвии в матче на международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу россиян, автором единственного гола стал Александр Руденко, который на 66-й минуте реализовал пенальти. Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе, сообщает официальный сайт РФС.
В остальных матчах третьего игрового дня Эстония уступила Греции (0:4), Болгария минимально одолела Таджикистан (1:0), а Индия переиграла Беларусь (1:0).