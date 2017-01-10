Галлиани: врачи уверили, что у Л. Адриано не будет проблем на медобследовании

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани подтвердил, что сделка по переходу нападающего красно-чёрных Луиса Адриано в «Спартак» должна быть официально оформлена в ближайшие дни. Форварду осталось пройти медосмотр для красно-белых.
«Мы обо всём договорились со „Спартаком“ и Адриано, ему осталось только пройти медосмотр. Врачи „Милана“ уверили меня в том, что никаких проблем со здоровьем у Адриано нет», — сказал Галлиани в эфире Italia Uno.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. В «Милан» Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.