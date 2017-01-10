Шевченко: Фергюсон отметил огромный вклад Лобановского в развитие футбола

«Я пообщался с Клаудио Раньери, Алексом Фергюсоном. Мы разговаривали, наверное, больше получаса. Фергюсон вспомнил Лобановского, он в разговоре со мной отметил тот огромный вклад, который внес Валерий Васильевич в развитие игры. Мне было очень приятно это слышать.
Ну а Клаудио мы поздравили с победой, я за него голосовал. Это невероятно удачный год для Раньери, он сделал то, что казалось абсолютно невозможным — победил в одной из сильнейших лиг мира с маленькой командой без звезд. Это возвращает нас всех к сути самого футбола — в этой игре побеждают не только деньги, как это может показаться сегодня, а прежде всего те, кто больше хочет победить. Так же заслуженно получил свой приз Криштиану Роналду. Это очень успешный год в его карьере. Он завоевал главные титулы, и, что важно, продемонстрировал удивительную стабильность. Провести 80 матчей на таком высоком уровне — это большое достижение», — цитирует Шевченко сайт ФФУ.