Лофтус-Чик: Конте наигрывает меня на разных позициях, вместе с ним я развиваюсь

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик поделился впечатлениями от победы над «Питерборо Юнайтед» (4:1) в 1/32 финала Кубка Англии.
«Мне кажется, я хорошо проявил себя в этом матче и остался полностью доволен игрой. Когда наступают кубковые матчи, игроки, у которых было мало игрового времени, обычно получают свой шанс. Поэтому здорово, что мне предоставилась возможность сыграть.
У нас было множество голевых моментов, и мы использовали не все из них. Я также упустил один из моментов, но такое случается. Мы выиграли с убедительным счётом, поэтому нет смысла расстраиваться.
Конте всегда помогает мне на тренировках и наигрывает меня на разных позициях, что только улучшает мой игровой опыт. Я развиваюсь, работая с ним. Мы можем играть на всех позициях и проявлять универсальность», — цитирует Лофтус-Чика официальный сайт синих.