Заха: я выбрал сборную Кот-д'Ивуара и не жалею об этом

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, решивший выступать за сборную Кот-д'Ивуара, признался, что не жалеет о своём решении.
«Я уехал в Англию ещё мальчишкой и получил футбольное образование именно там. Так что я считаю нормальным тот факт, что я играл за юношеские сборные Англии.
В течение последних четырёх лет у меня было достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию. В настоящее время я сделал свой выбор и ни о чём не жалею. Теперь я просто хочу играть за Кот-д'Ивуар», — цитирует Заха сайт федерации футбола страны.