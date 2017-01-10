Энрике: на 100% поддерживаю решение игроков пропустить церемонию ФИФА в Цюрихе

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поддержал своих игроков, которые пропустили церемонию вручения наград ФИФА в Цюрихе.
«Решение о присутствии на церемонии — личный выбор каждого. Как тренер, я могу только поддержать их. Я бы поддержал их в любом случае, но в данной ситуации я на 100% одобряю их выбор, ведь завтра нас ждёт очень важный матч», — цитирует Энрике Marca.
Игроки «Барселоны» не посетили церемонию вручения награды лучшему футболисту мира и остались в расположении команды, чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В Бильбао каталонцы потерпели поражение (1:2).