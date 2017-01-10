Крымчанин получил два года условно за разжигание ненависти к фанатам «Спартака»

Нахимовский районный суд Севастополя признал крымчанина Виталия Славиковского виновным в возбуждении ненависти к фанатам московского «Спартака» и к «группам лиц по признаку национальности». Мужчина приговорён к двум годам условно, сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на представителей суда.
По версии следствия, Славиковский на своей странице «ВКонтакте» с ноября 2014 по май 2015 года публиковал посты агрессивного характера, содержащие ненормативную лексику. Высказывания мужчины правозащитники расценили как экстремистские.