«Борнмут» хочет арендовать у «Челси» Терри до конца сезона

Капитан «Челси» Джон Терри может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. «Борнмут» намерен арендовать защитника до конца сезона и наводит справки о возможном переходе, информирует Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 36-летний Терри провёл пять матчей (четыре — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку.
«Борнмут» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 20 матчах. «Борнмут» пропустил 34 мяча — худший показатель среди топ-12 команд турнира.