Источник: «Зенит» и «Краснодар» откажутся от сборов в Турции

«Зенит» и «Краснодар» откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой, утверждает «Советский спорт».
Первые сборы у петербуржцев и «горожан» пройдут в ОАЭ, затем клубы планировали готовиться в Турции. Но, по данным источника, оба клуба изменили планы и проведут сборы в других странах. Это связано с неспокойной обстановкой в Турции.
Ранее официальный сайт «Локомотива» сообщил, что третий сбор команда проведёт не в Турции, как планировалось, а в Испании. Там же пройдёт и первый сбор «железнодорожников».