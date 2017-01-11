Агент: летом «Рома» отказалась продать Маноласа «Арсеналу» за € 40 млн

Защитник «Ромы» Костас Манолас минувшим летом мог перейти в «Арсенал». Об этом сообщил агент Иоаннис Евангелопулос, представляющий интересы 25-летнего футболиста.
«Поверьте, обо всем, что сейчас происходит, я говорю прессе. На этом всё, потому что некоторые СМИ слишком усердствуют и придумывают то, чего нет.
Летом «Арсенал» предлагал „Роме“ около € 40 млн, но получил отказ. Этот клуб интересовался Костасом и прежде, но требования «Ромы» превышали возможности «Арсенала», — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Sport MS.