Витиньо попрощался с «Интернасьоналом»

Нападающий ЦСКА Витиньо посредством своего «инстаграма» попрощался с «Интернасьоналом», за который он выступал на правах аренды последние два сезона.
«Хочу поблагодарить всех в клубе за те моменты, которые мы вместе пережили. Также хочу извиниться за плохие вещи, особенно вылет команды из высшей лиги. Я был очень рад выступать за „Интернасьонал“, но покидаю команду по причинам, на которые не могу повлиять. Очень люблю этот клуб, этих болельщиков, я всегда буду фанатом „Интера“ и буду болеть за то, чтобы команда вернулась в элиту», — написал Витиньо.