Селезнёв: Тудор — это топ-человек, у мужика есть яйца

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнёв поделился впечатлениями от нового клуба и высоко оценил характер наставника турецкой команды Игора Тудора.
«Я уже адаптировался. В этом мне помогли команда, тренер — все помогли! Я был в шоке. Не поверите, я попал в такую же семью, как и в «Днепре». Вышел на первую тренировку, думал, что команда очень-очень слабая, если честно. Все же говорили: «Куда перешел Селезнев? Мы такую команду не знаем». Я увидел, как ребята играют в футбол — был просто в шоке! Результата у них пока нет, но в футбол они играть умеют. Думаю, в этом сезоне можно занять седьмое место, а на следующий год попасть в Лигу Европы. При правильном подходе все будет хорошо.
Я провел только пять тренировок с Тудором, но это топ-человек. Короче, у мужика есть яйца", — сказал Селезнев в эфире телеканала «Футбол 1».