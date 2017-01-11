Дубль Ливайи не помог «Лас-Пальмасу» выбить «Атлетико» из Кубка Испании

Мадридский «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 2:3, но пробился в следующий раунд турнира благодаря преимуществу в два мяча, добытому в первой встрече.
Второй поединок состоялся в Мадриде и шёл под диктовку хозяев, которые дважды выходили вперёд по ходу второго тайма благодаря результативным ударам Антуана Гризманна и Анхеля Корреа на 49-й и 61-й минутах соответственно. Однако нападающий «Лас-Пальмаса» Марко Ливайя, ранее выступавший за «Рубин», дважды восстанавливал равновесие на табло, а на 93-й минуте победу гостям принёс Матео Гарсия.