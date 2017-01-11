«Монако» вышел в полуфинал Кубка французской лиги, по пенальти обыграв «Сошо»

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Монако» на выезде обыграл «Сошо». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти удачливее были гости.
На 16-й минуте форвард Фенева Има Андриатсима вывел «Сошо» вперёд. Отыграться «Монако» сумел в концовке второго тайма благодаря точному удару полузащитника Жоау Моутинью.
В серии пенальти в составе «Монако» только нападающий Гидо Каррильо не реализовал свою попытку, тогда как у «Сошо» ошиблись полузащитник Марко Илаймахаритра и форвард Мусса Сао.