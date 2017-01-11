Моуринью: возможно, я уделил слишком мало внимания динамике игры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Халл Сити» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.
«Возможно, я лучшим образом подготовил команду. Игроки действовали без необходимого темпа, и в перерыве пришлось вносить коррективы. Возможно, стоило уделить больше внимания динамике игры.
В воскресенье мы должны прибавить. Сегодня наше выступление оказалось достаточным для победы, но в воскресенье мы должны сыграть лучше», — цитирует португальца ВВС Sport.
15 января в 21-м туре АПЛ «МЮ» встретится с «Ливерпулем».