Луис Энрике: очевидно, что в Бильбао результат для «Барселоны» был негативным

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Атлетиком» из Бильбао в 1/8 финала Кубка Испании. В первой игре на выезде каталонская команда потерпела поражение со счётом 1:2.
«Мы анализируем матчи, когда они заканчиваются. Очевидно, что в Бильбао результат для нас был негативным. Однако мы забили гол, и он даёт нам больше шансов на выход в четвертьфинал. Нам будет сложно, однако мы горим желанием показать достойный футбол и добиться лучшего результата», — цитирует Луиса Энрике Marca.
Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится 11 января.