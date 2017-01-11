Х. Эрнандес: заинтересован лишь в том, чтобы остаться в «Байере»

Нападающему леверкузенского «Байера» Хавьеру Эрнандесу даже в голову не приходит мысль о смене клубной прописки. Об этом сообщил сам мексиканский футболист.
«Фёллер и другие представители «Байера» мне ничего о других клубах не говорили. А то, что я слышал до сих пор, является всего лишь слухами. Никто и не пытался контактировать со мной или с моим агентом. Я заинтересован лишь в том, чтобы остаться в «Байере», — приводит слова Эрнандеса Bild.
Ранее сообщалось, что «Байер» готов расстаться с Эрнандесом за € 25 млн.