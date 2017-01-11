Симеоне: меня абсолютно не удивляет результат матча с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что предпочитает думать о выходе своей команды в четвертьфинал Кубка Испании, нежели о поражении от «Лас-Пальмаса» в ответном матче 1/8 финала турнира. Столичная команда проиграла на своём поле со счётом 2:3, пропустив два гола на 89-й минуте и в добавленное время.
«Проигрывать неприятно всегда. Но выход в четвертьфинал Кубка Испании всегда приносит более положительные эмоции, чем вылет с турнира. Последние пять минут не занесёшь в актив нашей команде, однако я предпочитаю вспоминать о положительных моментах. И меня абсолютно не удивляет результат матча с «Лас-Пальмасом», — цитирует Симеоне Marca.
В первой игре «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.