Анчелотти не боится китайских клубов с их финансовыми возможностями

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не опасается китайских клубов с их финансовыми возможностями. Итальянский специалист считает, что настоящий футболист всегда будет предпочитать спортивные вызовы деньгам.
«Футболисты играют не только за деньги, но и для того, чтобы добиваться спортивных успехов. Это преимущество европейских клубов», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
Относительно игры команды во втором круге чемпионата Германии Анчелотти сказал: «Надеюсь, «Бавария» сыграет лучше, чем в первом круге».
По итогам 16 туров Бундеслиги «Бавария» с 39 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.