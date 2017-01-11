Йоветич: выучил испанский, смотря с детских лет теленовеллы

Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич пояснил, почему решил перейти на правах аренды в «Севилью». Футболист на своём официальном представлении удивил всех знанием испанского языка.
«Севилья» — очень значительный клуб, принимающий участие в Лиге чемпионов. Команда очень сильна, имеет отличного тренера и борется за верхние строчки в турнирной таблице в чемпионате Испании», — приводит слова Йоветича Marca.
Относительно знания испанского языка Йоветич сказал: «Я выучил испанский, смотря с детских лет теленовеллы».
Аренда Йоветича будет действовать до конца нынешнего сезона, а по окончании аренды у андалусского клуба будет возможность выкупить трансферный лист игрока.