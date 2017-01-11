Зидан: моя счастливая звезда всегда была над моей головой

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что никогда не сомневался в наличии у него счастливой звезды. Он упомянул о ней в ответе на вопрос, чем обусловлены его успехи в футболе.
«Моя счастливая звезда всегда была над моей головой. Даже когда дела у меня не складываются, я сознаю, что моя звезда со мной. Поэтому я всегда настроен позитивно. Что же касается моих секретов, то нужно просто выигрывать один матч за другим», — приводит слова Зидана Marca.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.