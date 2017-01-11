Лизаразю, Салихамиджич и Элбер станут послами «Баварии»

Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение о сотрудничестве с некоторыми бывшими футболистами команды. Речь идёт о таких игроках, как Биксант Лизаразю, Хасан Салихамиджич и Джоване Элбер. Эти футболисты станут послами «Баварии» и будут представлять клуб в рамках различных инициатив, передаёт tz.
«Эти три футболиста чрезвычайно любимы болельщиками нашего клуба. Они выигрывали в составе команды Лигу чемпионов, известны во всём мире и отлично представляют наши ценности», — пояснил ответственный специалист по вопросам маркетинга «Баварии» Андреас Юнг.