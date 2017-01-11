Сёмин: Пейчинович и Чорлука пока не могут работать в общей группе «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии игроков команды после отпуска. 10 января «железнодорожники» прилетели в Испанию и провели первую тренировку, которая длилась почти два часа. По словам Сёмина, в общей группе команды пока не могут работать травмированные Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука.
«На этом этапе мы должны делать объёмные занятия. На мой взгляд, сегодняшнее занятие было не очень тяжёлым, но достаточно напряжённым. Сейчас, конечно, сложно говорить о физическом состоянии игроков, но мне кажется, что в отпуске ребята выполняли те задания, которые им дали. Нет игроков с лишним весом.
Огорчает, что Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука пока не работают в общей группе. Травмы, полученные в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми. На этом сборе каждый должен себе поставить задачу работать изо всех сил и не щадить себя в этом плане, чтобы стать лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».