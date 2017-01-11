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Хамес отклонил предложение китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун»

11 января 2017, среда. 08:28. Футбол
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес отклонил предложение китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS.

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини заинтересован в услугах футболиста сборной Колумбии, однако последний не хочет продолжать карьеру в Китае, несмотря на то что ему предлагали сумму в 10 раз больше той, что он зарабатывает сейчас. Годовая зарплата Родригеса в «Королевском клубе» составляет около € 5 млн.

По ходу нынешнего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Родригеса в «Реале». У колумбийца нет большой игровой практики. По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 3 голевых передач.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Хамес Родригес
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