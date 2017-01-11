Энрике о словах Роналду: воздерживаюсь от того, чтобы смотреть спектакли

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал слова нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сказанные им после того, как он выиграл награду лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА. Футболист сборной Португалии, в частности, сказал, что награда лучшему досталась лучшему.
«К счастью, в последние дни я не смотрел телевизор. Я воздерживаюсь от того, чтобы смотреть спектакли, о которых мне рассказывают», — приводит слова наставника каталонской команды Marca.
Роналду стал также обладателем «Золотого мяча» 2016 года, присуждаемого журналом France Football.