Лепсая: групповая стадия ЧМ интересна только участникам и специалистам

Президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал решение ФИФА об увеличении количества сборных на чемпионатах мира с 32 до 48 участников.
«Не вижу большой разницы для массового болельщика. Большинство болельщиков и так начинают пристально следить за финальной стадией чемпионата мира с этапа плей-офф. Групповая стадия реально интересна только болельщикам участвующих команд и узкой группе специалистов. Лично я скорее за расширение количества участников чемпионатов мира. Ведь любое участие в подобных больших турнирах не самых футбольных стран подстёгивает развитие футбола и даёт новый импульс игре», — отметил Лепсая.