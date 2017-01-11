Мончи опроверг информацию о том, что будет в этом сезоне работать в «Роме»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг информацию о том, что намерен в ближайшее время занять аналогичную должность в «Роме». Сообщалось, в частности, что итальянский клуб готов даже заплатить испанцам компенсацию, чтобы забрать этого специалиста к себе уже в текущем сезоне.
«Эта информация не соответствует действительности. Я говорил о том, что эта тема, которая не будет обсуждаться публично. В клубе знают о моих намерениях. Я не говорил президенту нашего клуба, что собираюсь покинуть «Севилью». Не подписывал контракта ни с «Ромой», ни с кем-либо ещё. Единственное, что лишает меня сна, — это вопрос об усилении «Севильи» в нынешнем сезоне», — приводит слова Мончи Marca.