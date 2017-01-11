«Томь» проведёт первый сбор в Турции

Определилось место первого сбора «Томи» — он пройдёт в Турции, в городе Лара, томская команда остановится в отеле «Титаник». Как сообщает официальный сайт томского клуба, на сборе, который пройдёт с 20 января по 4 февраля, запланировано 4 контрольных матча, соперники в них будут определены позднее.
Ранее из-за финансовых сложностей томскую команду покинули ряд ведущих футболистов. После 17 туров подопечные Валерия Петракова занимают в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги последнее место.