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К. Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу»

11 января 2017, среда. 09:21. Футбол
Полузащитник Кирилл Комбаров, начинавший сезон в «Томи», присоединился к тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Ранее президент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Комбаровым, который расторг контракт с томичами.

12 января «Арсенал» отправится на первый зарубежный сбор, который пройдёт в турецком Белеке и продлится до 24 января. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча. 19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы болгарским «Лудогорцем», а 23 января — с казахстанским «Шахтером».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Томь Кирилл Комбаров
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