«Ювентус» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

11 января в Турине, на стадионе «Ювентус», состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Аталантой». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта».
Ранее друг с другом команды встречались 111 раз. 64 матча завершились победой «Ювентуса», 36 раз команды сыграли вничью, и 11 раз сильнее оказались футболисты «Аталанты».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ювентуса» со счётом 3:1.