«Лион» проявляет интерес к Янузаю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Сандерленде», в январе может перебраться во Францию. L’Equipe сообщает, что футболист попал в сферу интересов «Лиона».
Руководство французского клуба рассматривает вариант с полноценным трансфером игрока. Янузай не привязан к «Сандерленду» соглашением до конца сезона, а значит, «МЮ» может вернуть хавбека.
Контракт 21-летнего футболиста с «МЮ» действует до лета 2018 года. Оценивается Янузай в € 7 млн.