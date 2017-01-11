Жардим: «Монако» проявил характер и заслужил выход в полуфинал Кубка лиги

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Сошо» в матче 1/4 финала Кубка лиги. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались монегаски 4:3.
«В первом тайме соперник хорошо двигался и переиграл нас. Для техничной команды играть на таком поле было непросто. К тому же пришлось справляться с холодом. Во втором тайме мы проявили характер, забыли про холод и начали играть в футбол. Думаю, что «Монако» заслужил выход в полуфинал», — цитирует Жардима L’Equipe.