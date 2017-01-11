Эдегор: в «Реале» играют лучшие футболисты, поэтому я решил перейти в «Херенвен»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор объяснил, почему он принял решение перейти на правах аренды в голландский клуб «Херенвен». 18-летний норвежский футболист подчеркнул, что его решение обусловлено желанием иметь игровую практику.
«Реал» — лучший клуб мира. Там играют лучшие футболисты, поэтому я решил перейти в «Херенвен». Мне рассказали много положительного о «Херенвене» и сказали, чего ожидают от меня. Самое важное – мой прогресс, вот почему я выбрал этот клуб», — приводит слова Эдегора AS.
Аренда Эдегора оформлена до лета 2018 года, но по окончании нынешнего сезона «Реал» имеет право вернуть его в свои ряды.