«Зенит» отправился в Дубай, Данни полетел с командой

«Зенит» вылетел в Дубай, где будет готовиться ко второй части сезона РФПЛ. В Объединённые Арабские Эмираты тренерский штаб взял 31 футболиста, включая Мигеля Данни, который восстановился после травмы.
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Егор Бабурин;
Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артём Дзюба.
«Зенит» пробудет в Дубае до 22 января и проведёт за время сбора четыре контрольных матча против «Айнтрахта», «Чанчунь Ятай», «Видеотона» и ташкентского «Локомотива».