Тарханов: «Урал» ещё не закончил селекцию

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвёл предварительные итоги зимней трансферной кампании клуба. Уральская команда приобрела российских футболистов Александра Ломакина и Никиту Глушкова, а также болгарина Николая Димитрова и словенца Грегора Балажица.
«До Нового года нам удалось подписать четверых футболистов. Мы берём игроков на проблемные позиции. С уходом Фонтанельо нам нужен был опытный футболист, поэтому мы взяли Балажица, плюс сломался Чантурия и выбыл надолго. Ломакин и Глушков — молодые, перспективные ребята, которые нам помогут.
Мы ещё работаем, мы ещё не закончили селекцию. Ещё есть позиции, которые нужно усилить. Нужен атакующий игрок, потому что у нас практически один Павлюченко. Поэтому мы сейчас находимся в поиске», — сказал Тарханов в интервью клубному телевидению.