Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом в Хорватии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии. Об этом сообщает Vecernji List. Модрич набрал 110 баллов, повторив рекордное достижение за 45 лет существования премии. В 2004 году столько же очков набрал нападающий Дадо Пршо.
«Очень приятно в пятый раз получить этот приз. Эта награда занимает особое место в моём сердце, потому что это первая награда, которую я получил в 2007 году. Тогда я и представить не мог, что получу приз ещё четыре раза.
Большое спасибо жюри, всем, кто голосовал за меня. Это великие игроки, но командные награды для меня всегда важнее. Что касается рекордных 110 очков, конечно, я горжусь этим. Здорово, что у нас есть два рекордсмена. Дадо был феноменальным игроком, жаль, что мы больше не играли вместе», — заключил Модрич.