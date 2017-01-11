Карвахаль близок к продлению контракта с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нынешним клубом, сообщает Marca.
Главный тренер команды Зинедин Зидан очень доволен игрой и отдачей футболиста. Сам Карвахаль не думает о смене клубной прописки, несмотря на то что в его услугах заинтересован не один европейский клуб. В частности, к игроку сборной Испании проявлял интерес главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
По итогам 16 туров чемпионата Испании Карвахаль принял участие в 12 матчах, став автором одной результативной передачи. Его действующее соглашение с «Реалом» в силе до лета 2020 года.